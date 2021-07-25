И кокетливый бантик: Пугачева в полосатом платье с акцентным поясом предстала на вечеринке с молодым мужем

Алла Пугачева после замужества заметно похорошела — она сбавила в весе и стала выглядеть моложе. Это подмечал и ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев. Историк моды успел побывать в гостях у примадонны в подмосковной деревне Грязь. Искусствовед уточнил, что он был удивлен, как хорошо воспитаны семилетние двойняшки Гарри и Лиза. Они с большим уважением относятся к старшим, прислушиваются к ним, много читают, проявляют свои творческие таланты. Одним словом — радуют взрослых.

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой появился ее памятный снимок, на котором певица позировала в компании мужа шоумена Максима Галкина, певицы Жасмин и Елены Север на одной из вечеринок.

Для праздничного мероприятия Алла Пугачева примерила струящееся полосатое платье бело-черного оттенка. Изюминкой образа стали ботильоны и акцентный глянцевый поясок на талии. Таким образом, примадонна не только визуально вытянула силуэт, но и подчеркнула стройность фигуры. Еще одна яркая деталь — пышный кокетливый бантик из шифона, который украшал копну белокурых локонов певицы с челкой-шторкой.

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