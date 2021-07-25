«Русалочка в эротичных трусиках»: Оля Орлова в мокром бикини блеснула природной сексапильностью

Ведущая проекта «Дом-2» знает свои «лучшие стороны» и без стеснения оголяется на отдыхе.

Ольга Орлова покрасовалась на отдыхе в сексапильном купальнике. Поющая телеведущая похвасталась роскошным телом, сложно поверить, что экс-солистке группы «Блестящие» уже исполнилось 43 года и у нее есть взрослый сын. Выглядит певица как юная девушка. У нее стройная точеная талия, изящные бедра без грамма целлюлита и растяжек, упругий «сочный» бюст и бесконечные ножки.

Орлова соблазнительно позировала на яхте в мокром бикини, а эффектные трусики она «эротично» опустила на бедра, подчеркнув мягкий животик и бронзовый загар.

«Трусики сползли так низко на бедра», «Русалочка в эротичных трусиках», «Ай да хороша!», «Влад Кадони, небось, от ревности локти кусает?», «Ах, какая красотка», «Персик! Спелый просто», «Залюбовались вашей точеной фигуркой», «Само очарование», «Нимфа морская», «Сыночек вырос, а мама забыла постареть», «Шикарная», «Купальник такой красивый, подчеркивает все прелести фигуры», — пишут фолловеры.

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