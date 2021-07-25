«Показывает жесткий характер»: Арсений Шульгин похвастался внучкой Валерии на отдыхе

Сын певицы Валерии — Арсений Шульгин — продемонстрировал свою дочь в одной из последних Stories личного микроблога. Девочка подросла и пытается разговаривать.

Молодой бизнесмен вместе с родными отправился в отпуск. Шульгин остановил свой выбор на Италии.

Напомним, ранее родительница Арсения — исполнительница Валерия — вместе с мужем Иосифом Пригожиным показали кадры по дороге в аэропорт. Знаменитость порадовалась, что наконец сможет провести время с семьей.

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Собственно, ей удалось воссоединиться со своими близкими. Во время отдыха на итальянском курорте артистка комментировала действия внучки Селин.

«Это она своими мычаниями показывает свой жесткий характер», — отметила певица.

Девочка также полежала на своем отце и сделала импровизированную зарядку.

«А мы с утра занимаемся йогой. Смотрите на ее позу», — сказал Арсений, глядя на малышку.

Селин подняла маленькие розовые ножки высоко к голове и тихо понаблюдала за бассейном.

Напомним, недавно Арсений сыграл для дочери на фортепиано. А бабушка девочки спела одну из своих песен. Домашний концерт запечатлела жена Шульгина — Лиана.

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