«Насмешка над Хюррем султан?»: Бергюзар Корель в узких трусиках в полоску блеснула огромным животом

Бергюзар Корель порадовала поклонников свежим пляжным снимком. В кадре жена Халита Эргенча позировала сидя на песке в полосатом купальнике. Причем на первом плане оказался округлившийся животик актрисы из турецкого сериала «1001 ночь». Ранее Бергюзар Корель подтвердила, что они с мужем готовятся в третий раз стать родителями, у них появится долгожданная дочка. Имя малышки пара пока скрывает. На фото Корель блеснула раздавшейся фигурой. Вместе с Халитом Эргенчем актриса наслаждается курортным отдыхом.

Бергюзар проводит каникулы с мужем, который отложил все съемки и поездки, чтобы побыть с возлюбленной. У пары также есть двое сыновей: Али и Хан.

«Насмешка над Хюррем султан?», «Халит так радуется, что у него будет доченька. Прямо как Сулейман, когда узнал, что у него родилась Михримах», «Сулейман бы в обморок упал от такой хасеки», «Какой арбузик вырастила», «Там что двойня?», «Точно будет девочка», — пишут фолловеры.

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