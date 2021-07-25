Словно пушистое облачко: Галкин похвастался цветущим бульденежем в своем имении

Кустарник растет возле замка артиста и каждый год радует глаз.

Максим Галкин не скрывает, что многие растения, кустарники и деревья посадил возле своего замка самостоятельно. Например, роскошные яблони и груши, которые сейчас отлично плодоносят.

А Алла Пугачева, жена комика, лично выкопала саженец спиреи на своей бывшей даче на Истре и посадила около замка. Сейчас кустарник разросся и впечатляет не только Примадонну, но и ее гостей.

Радует своим ежегодным цветением и бульденеж звездной семьи. Как он выглядит в настоящий момент, Максим Галкин показал в личном блоге. Растение оказалось настолько усыпанным белыми цветами, что напоминало большое облако, окруженное зеленью.

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