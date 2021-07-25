Яна Рудковская показала главного собачника в своей семье

В одной из последних Stories личного микроблога жены Евгения Плющенко — Яны Рудковской — появились кадры из огромного сада знаменитости. Примечательно, что именно там дети и муж Рудковской выбрали для себя новых домашних питомцев.

Возлюбленная олимпийского чемпиона по фигурному катанию рассказала, что к ним приехали заводчики собак. Евгений и Александр Плющенко поиграли с пушистыми четвероногими друзьями. После небольшого общения с собаками каждый из фигуристов выбрал питомца на свой вкус.

Так, папа Саши Плющенко остановился на шпице. К слову, щенка решили назвать Матильдой. А вот Гном Гномыч, как привыкли называть малыша дома, захотел себе той-терьера.

«Саня выбрал русского той-терьера, а Женя — шпица, похожего на нашего Панчика», — добавила Яна.

Рудковская также показала, как той-терьер и остальные собаки окружили Сашу. А мальчик в свою очередь пытался обнять песиков. Было видно, что сын продюсера обожает животных.

«Наш главный собачник! Саня», — отметила Рудковская.

Также Яна похвасталась богатым на урожай садом. Огромное количество яблок, слив и черной смородины Рудковская обещала подарить своим поклонникам.

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