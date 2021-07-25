Глаз не оторвать: Ирина Пегова блеснула роскошным бюстом в платье с глубоким декольте

Ирина Пегова совершила водную прогулку по Волге в компании с коллегой Ириной Швец. Актриса предстала на теплоходе в романтичном платье в горох, изюминкой которого было глубокое декольте.

Экстремальный вырез не скрыл от глаз публики роскошную грудь звезды и визуально вытянул шею. Как замечала Эвелина Хромченко в одном из выпусков «Модного приговора», такие V-образные декольте хорошо отражаются на фигуре – ведь вслед за удлиненной шеей зрительно также вытягивается силуэт. Особенно рекомендованы такие платья дамам с проблемной излишне короткой и плотной шеей.

Отметим, что Ирина Пегова в последнее время вряд ли может пожаловаться на лишний вес. Актриса много времени проводит в тренажерном зале, не забывая про тренировки даже в отпуске. Поэтому она заметно похудела, а ее мышцы подтянулись.

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