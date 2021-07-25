Вдова Проскурина рассказала, почему Догилеву могли выгнать из театра Ермоловой

Вдова Виктора Проскурина объяснила, почему администрация театра Ермоловой отправила в отставку большую часть своих служащих.

Напомним, не так давно в театре Ермоловой произошло массовое сокращение штата. Многих актеров попросили уйти. Администрация театра объясняет свое решение сложной экономической и эпидемиологической ситуацией. Однако поклонники и близкие бывших артистов театра подозревают, что причина кроется в другом.

Подтвердила такие догадки и Ирина Хонда. Вдова Виктора Проскурина напомнила, что девять лет назад театр уже уволил двух выдающихся артистов. Ирина уверена, что уволенные актеры серьезно поссорились с начальством.

«Догилева с острым языком, Проскурину тоже палец в рот не клади. Откусит, мало не покажется», — заявила вдова актера.

Хонда обвиняет Олега Меньшикова в увольнении покойного мужа. Ирина напомнила, когда на должность художественного руководителя учреждения встал Олег Меньшиков, Проскурин стал избегать работу. А вскоре артист был уволен.

«Он убрал перец из борща. Правда блюдо после этого стало пресным и невкусным. Как руководитель театра он поступил недальновидно. Он выгнал двух известных, хороших, популярных артистов — и это глупо. Но зато, как ему казалось, облегчил себе жизнь», — подчеркнула Хонда в интервью с «Комсомольской правдой».

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