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Вдова Проскурина рассказала, почему Догилеву могли выгнать из театра Ермоловой

Ирина Хонда уверена, что артистка не отличалась сговорчивостью.

Вдова Проскурина рассказала, почему Догилеву могли выгнать из театра Ермоловой
Татьяна Догилева. Фото: Global Look Press

Вдова Виктора Проскурина объяснила, почему администрация театра Ермоловой отправила в отставку большую часть своих служащих.

Напомним, не так давно в театре Ермоловой произошло массовое сокращение штата. Многих актеров попросили уйти. Администрация театра объясняет свое решение сложной экономической и эпидемиологической ситуацией. Однако поклонники и близкие бывших артистов театра подозревают, что причина кроется в другом.

Подтвердила такие догадки и Ирина Хонда. Вдова Виктора Проскурина напомнила, что девять лет назад театр уже уволил двух выдающихся артистов. Ирина уверена, что уволенные актеры серьезно поссорились с начальством.

«Догилева с острым языком, Проскурину тоже палец в рот не клади. Откусит, мало не покажется», — заявила вдова актера.

Хонда обвиняет Олега Меньшикова в увольнении покойного мужа. Ирина напомнила, когда на должность художественного руководителя учреждения встал Олег Меньшиков, Проскурин стал избегать работу. А вскоре артист был уволен.

«Он убрал перец из борща. Правда блюдо после этого стало пресным и невкусным. Как руководитель театра он поступил недальновидно. Он выгнал двух известных, хороших, популярных артистов — и это глупо. Но зато, как ему казалось, облегчил себе жизнь», — подчеркнула Хонда в интервью с «Комсомольской правдой».

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