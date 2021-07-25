Великолепная пятерка и собака: Эмин запечатлелся со всеми своими детьми от разных женщин

Многодетный певец и бизнесмен Эмин Агаларов однажды признался своим поклонникам в личном блоге, что готов стать отцом еще раз. В настоящий момент у него четверо наследников – две дочки и два сына.

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Близнецов Али и Микаила ему родила бывшая жена Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана. Амину музыкант удочерил, а Афина появилась на свет в гражданском союзе певца с моделью Аленой Гавриловой.

В Instagram Агаларов впервые за долгое время поделился снимком со всеми четырьмя детьми, в кадр также попала собака знаменитости.

«Растем, взрослеем», — подписал кадр Эмин.

«Это все ваши родные?» — спросила в комментариях артиста одна из его подписчиц. Несмотря на то, что одна дочка все-таки является приемной, Эмин Агаларов ответил: «Конечно».

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