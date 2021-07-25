«Ждем зубную фею»: у дочери Татьяны Навки выпал первый молочной зуб

В одной из последних публикаций личной страницы в Instagram фигуристки Татьяны Навки появилась свежая фотография ее дочери от Дмитрия Пескова. Примечательно, что малышка похвасталась обновленной улыбкой.

Навка призналась, что младшая дочь Надежда насмешила ее. Девочка показала, что у нее выпал первый молочный зуб. Поэтому она попросила маму об одном одолжении.

«Надеюсь, я всем подняла настроение! «Мама, мама, не забирай меня сегодня, потому что зубная фея придет, а меня не будет, и подарок она не положит», — сказала Надя. Это же просто невозможно! Теперь ждем зубную фею в гости», — заявила Навка.

Отметим, что поклонники спортсменки могли только умиляться дочери Навки. Фанаты Татьяны признались, что даже без одного зубика девочка — настоящая красавица.

«Обязательно придет фея к красивой девочке!», «Какая лапочка», «Маленькое солнышко», «Какая же обаяшка! Пусть фея подарит красивый зубик! Чудесное фото!», «Копия мамочки», «Надюша сама, как фея! Такая наивность! Какая хорошенькая девочка», «Необыкновенный взгляд! Такой чистый!», «Пусть зубная фея выполнит все важные желания этой красивой девочки», — написали фолловеры Навки в комментариях под фото.

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