Секси-кадры: Рудова в бикини с глубокими трусиками и лифом без пуш-ап показала то, что обычно скрывают

Наталья Рудова отправилась в компании подруг на Лазурный берег во Францию. Знойная блондинка проводит днем время на побережье, демонстрируя публике свои роскошные формы.

В один из прекрасных дней российская звезда порадовала французских мужчин своим сексуальным видом в бикини, которое смело можно назвать символическим. Глубокие трусики и бюстгальтер без пуш-ап купального костюма практически полностью состояли из одних завязок, а взору публики предстали те «филейные части» Рудовой, которые обычно скрыты от глаз широкой публики.

Судя по тому, что Наталья сняла себя в этом бикини и обнародовала кадры в личном блоге, звезду ни капли не смущал ее откровенно эротичный облик.

Ранее мы писали о променаде Натальи Рудовой, на который она облачилась в эротичное платье алого цвета с глубоким декольте. Девушка показала свою наливную грудь во всей красе в этом наряде.

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