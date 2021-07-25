«Уже и складками под булочками блещет»: Бузова сексапильно округлила свои упругие «буйки»

Поющая телеведущая знает, что она «бессовестно хороша» и умело этим пользуется.

Ольга Бузова похвасталась манящими изгибами совершенного звездного тела. Поющая телеведущая позировала в сексапильных джинсовых мини-шортиках, зазывно округлив свой мощный «орешек». При этом экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна словно «случайно» засветила пикантные складочки под «булочками», лишив поклонников дара речи. Многие посчитали, что Оля слишком часто позирует в откровенных нарядах, демонстрируя излишне сексуальные позы.

«Тьфу ты! Разврат один», «Уже и складками под булочками блещет», «Прикройте свою пятую точку», «Что за срам? Складочки под булками», «Шортики из детской коллекции?», «Устали уже от этих трусов», «Зачем так оголяться?», «Ого! Какие славные буйки», «Соблазнительница», — пишут фолловеры.

Ранее поющая телеведущая красовалась в сексапильном мини-бикини оттенка Барби, примерив трусики-галки. Тогда Бузову раскритиковали за то, что она едва не осталась без белья, которое итак ничего не скрывало.

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