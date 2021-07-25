Как правильно бегать
Видео
Как стильно завязать платок на голове
Видео

На вечеринке: Шубская в брюках с гавайским принтом исполнила песню Успенской в кабриолете

Певица и модель давно и близко дружат.

На вечеринке: Шубская в брюках с гавайским принтом исполнила песню Успенской в кабриолете
Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Дочь Веры Глаголевой и жена Александра Овечкина Анастасия Шубская длительно и тесно дружит с королевой шансона Любовью Успенской. Когда модель наведывается из Америки в Россию, обязательно встречается с давней приятельницей.

Вот и на этот раз знаменитая брюнетка повидала подругу, представ на ее дне рождения. А когда появилась на вечеринке других друзей, не удержалась и исполнила перед гостями знаменитый хит Успенской «Кабриолет». При этом специально для публики было разыграно целое представление.

Анастасия Шубская, облаченная в летние брюки с гавайским принтом и кроп-топ, села в кабриолет и из авто порадовала вокалом зрителем.

«Вчера снимали клип на песню «Кабриолет»», — пошутила возлюбленная Овечкина в личном блоге.

Смотрите также

Тэги

«Кабриолет»Анастасия ШубскаяЛюбовь Успенская