«Было много неприятностей»: Меган Фокс больше не пьет алкоголь

35-летняя возлюбленная музыканта Machine Gun Kelly — Меган Фокс — заявила, что уже 12 лет не пьет спиртное.

Оказалось, что причиной такого резкого поворота в мир ЗОЖ стало сильное чувство стыда. Артистка испытала его, когда перебрала на ковровой дорожке премии «Золотой глобус» в 2009 году.

«На «Золотом глобусе» всегда ставят на стол гигантские бутылки шампанского. Я была так увлечена беседой, что не заметила, как выпила несколько бокалов. Тогда я была настроена агрессивно, сказала много ужасного. Я не должна была это говорить на красной дорожке», — призналась Фокс.

Напомним, что тогда на премии Меган назвала себя двойником Алана Альды, а еще восхитилась выдающимися формами Сальмы Хайек. Также Фокс рассказала, как морила себя голодом ради умопомрачительной талии.

«У меня было много неприятностей из-за того, что я тогда сказала», — отметила Меган в подкасте WWW.

Напомним, под действием алкоголя Фокс также сообщила о проблемах в отношениях с экс-возлюбленным Брайаном Остином Грином. С 48-летним актером Меган Фокс рассталась в ноябре 2019 года.



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