«Ответ 52-летней Лопес»: 62-летняя Юдашкина заворожила эротичными формами в бикини цвета морской волны

Жена Валентина Юдашкина в настоящий момент нежится под лучами греческого солнца.

Накануне Дженнифер Лопес поделилась со своими подписчиками в день своего 52-летия секси-кадрами в купальнике. Звезда впечатлила своей фигурой, которую многие фолловеры звезды сочли безупречной.

Уже на следующий день жена российского кутюрье Валентина Юдашкина 62-летняя Марина Юдашкина тоже поделилась фотографией в бикини цвета морской волны, которую она сделала на острове Корфу во время отпуска с мужем. Тонкая талия, фигура «песочные часы» и накаченный пресс заворожили поклонников.

«Наш ответ 52-летней Дженнифер Лопес», «Статуэтка с талией и округлыми бедрами», «Браво, Марина! Красота!», «Вот это фигура!», «Красавица необыкновенная», «Какая вы потрясающая!», «Марина, вы очень красивая женщина!» — восхитились люди.

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