С игрушечной коляской для пупса: Козловский «подловил» кроху-дочку в лимонных шортиках в саду

После расставания с моделью Ольгой Зуевой актер старается не оставлять их общую наследницу без внимания.

Данила Козловский в недавнем интервью признался, что он с большей охотой рассказывает о своих кинопробах, съемках и новых проектах нежели о родительстве. Эту тему актер считает слишком личной. Напомним, что первенец Данилы и его теперь уже бывшей возлюбленной Ольги Зуевой появился на свет в США.

Модель подарила избраннику дочку Оду Валентину. Новоиспеченная мамочка почти всю пандемию провела в Штатах. А Козловский продолжил активно сниматься. И по слухам, даже оказывал внимание Оксане Акиньшиной. Позже актер и вовсе подтвердил, что они с Зуевой больше не пара. При этом Данила уточнил, что поступил некрасиво по отношению к матери его ребенка.

О том, как расстались Козловский и Зуева неизвестно. Но судя по всему, им удалось обойтись без ссор и скандалов. По крайней мере актер часто видится с дочкой.

В Storeis микроблога Данила поделился умилительным кадром, «подловив», как его полуторагодовалая дочка Ода Валентина везет в парке детскую коляску. Малышка покрасовалась в сандалиях на липучке, лимонных шортиках и футболке с клубничками. У дочери Козловского светлые медовые локоны, но особое очарование крохе придают ее кудряшки.

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