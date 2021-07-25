Как правильно бегать
Видео
Как стильно завязать платок на голове
Видео

Королевский отпуск: Елизавета II уединилась в родовом шотландском замке

Королева отправилась в Балморал.

Королевский отпуск: Елизавета II уединилась в родовом шотландском замке
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Елизавета II ушла в отпуск. Накануне королева отправилась в шотландский замок Балморал. Впервые за последние 73 года она уехала туда одна, без мужа, ныне покойного принца Филиппа.  Но долго скучать ей там не придется. Как пишет People, позже к бабушке присоединятся Кейт Миддлтон и принц Уильям с тремя детьми, а также принцессы Евгения и Беатрис со своими семьями. В августе в Балморале обычно собираются все члены британской королевской семьи, чтобы устроить охоту на фазанов.

Замок Балморал
Замок Балморал. Фото: Global Look Press

Добавим, Балморал – это частная королевская резиденция, которая расположена в Шотландии, на берегу реки Ди. Он был построен в середине XIX века, а позже куплен принцем Альбертом.

Смотрите также:

 

Тэги

ЕлизаветаЕлизавета 2Елизавета 2 последние новостиЕлизавета II