Королевский отпуск: Елизавета II уединилась в родовом шотландском замке

Елизавета II ушла в отпуск. Накануне королева отправилась в шотландский замок Балморал. Впервые за последние 73 года она уехала туда одна, без мужа, ныне покойного принца Филиппа. Но долго скучать ей там не придется. Как пишет People, позже к бабушке присоединятся Кейт Миддлтон и принц Уильям с тремя детьми, а также принцессы Евгения и Беатрис со своими семьями. В августе в Балморале обычно собираются все члены британской королевской семьи, чтобы устроить охоту на фазанов.

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Добавим, Балморал – это частная королевская резиденция, которая расположена в Шотландии, на берегу реки Ди. Он был построен в середине XIX века, а позже куплен принцем Альбертом.

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