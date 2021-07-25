«Такая эротичная!»: Ковальчук в майке и джинсах восхитила поклонников, устроив танцы под собственный хит

Юлия Ковальчук показала в личном блоге, как она развлекается со своей трехлетней дочкой Амелией. Облачившись в простую кипенно-белую майку без принта и джинсы из синего денима, она устроила танцы под собственный хит «Белый флаг». А ее наследница исполнила роль фотографа, запечатляя маму в движении.

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В итоге получилась целая фотосессия, которую Ковальчук выложила в свой микроблог. Многие почитатели таланта Юлии пришли в восторг от увиденного, заметив, что и мама отлично показала себя как модель, и наследница – как фотограф.

«Юлечка! Вы такая эротичная! Ваша дочка ничего не испортила (я имею ввиду своим рождением) в вашей фигуре! Все очень и очень красиво!», «Вы настолько фотогеничны, что вас как ни сними, всегда хорошо получится», «Класс! Здорово иметь дочь», «Простота и естественность, класс!», «Майка, джинсы — как это просто, но в то же время прикольно, чтобы иногда быть сорвиголовой», «Юлия, вы красотка», «Секси», — похвалили фолловеры в комментариях.

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