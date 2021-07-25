Все-таки одна: представитель принца Гарри опроверг информацию о четырех книгах

Недавно стало известно, что принц Гарри пишет мемуары. Герцог Сассекский уже работает над черновиками, которые планирует отдать в издательство осенью. Первый аванс в размере 20 миллионов долларов он уже получил. Книга выйдет в свет в конце 2022 года.

Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что Гарри пишет не одну, а четыре книги. Причем, вторая из них будет опубликована только после смерти королевы. Однако представитель принца эту информацию опроверг. Гарри работает только над одной книгой. Об этом пишет Town&Country.

Добавим, ранее эксперты предположили, что, скорее всего, основная часть мемуаров принца будет посвящена самой большой его трагедии – гибели матери, принцессы Дианы.

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