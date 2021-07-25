«Вот это парни!»: поклонники пришли в восторг, увидев красивых сыновей Светиковой

Светлана Светикова уже давно не появляется на ТВ, не снимает новых клипов, а ее песни редко крутят по радио. Звезда «Фабрики звезд – 3» в последнее время практически полностью посвятила себя семье и подрастающим сыновьям — трехлетнему Кристиану, семилетнему Милану и возлюбленному фигуристу-акробату Алексею Полищуку. Певица также нечасто светится в Сети, особо не афишируя свою личную жизнь, поэтому практически каждый ее пост воспринимается аудиторией с восторгом.

В настоящий момент Светикова отдыхает с близкими в одной из жарких стран, не разглашая ее названия широкой публике. Отсюда звезда смогла порадовать фолловеров сразу несколькими постами. Ранее она показала своего избранника, впечатлив многих его привлекательной внешностью.

А теперь Светлана выложила ролик с сыновьями, которые тоже оказались очаровательными.

«Вот это парни!», «Да это киногерои какие-то!», «Мальчики нереальной красоты, будущие звезды», «Очаровательные», «Милаши», «Красивые парни растут!» — пришли в восторг поклонники.

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