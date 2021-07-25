Упасть не встать: Рудова показала задорные колыхания груди в алом платье с манящим декольте

Актриса в отпуске во Франции выбирает наряды один сексуальнее другого.

Наталья Рудова в сопровождении подруг отправилась в отпуск во Францию. Сюда актриса привезла внушительный гардероб, выбрав для поездки максимально сексуальные наряды вроде дерзких мини-бикини и облегающих коротеньких платьев.

Ранее звезду за привязанность к бандажным платьям раскритиковала имидж-стилист Диана Руссо, заметив, что мода на них закончилась еще в далеком 2016-м. Однако Наталья не желает менять своих привязанностей. На променад в отпуске Рудова вновь облачилась в свой любимый секси-наряд, выбрав модель с экстремальным декольте.

Знаменитая блондинка записала видео для своего микроблога в нем, наведя ракурс на свою объемную грудь. Подписчикам трудно было не заметить, как эффектно она колыхалась при ходьбе.

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