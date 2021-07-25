«Тренд набирает обороты»: Гагарина после советов Хромченко облачилась в золотистое платье с эполетами

Как считает ведущая «Модного приговора», это украшение с бахромой будут носить на каждом шагу.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» рассказала о новом актуальном течении, которое только начинает звучать на мировых подиумах, но вскоре заявит о себе весьма ярко. Речь идет об эполетах на одежде, которые из военной формы изящно перебрались в костюмы женщин.

«Эполеты — микротренд, он набирает обороты. Микротренды демонстрируют себя сначала тихо и крадучись, а потом серьезной волной. Через несколько сезонов буквально на каждом шагу будут продаваться съемные эполеты», — рассказала ведущая фэшн-шоу.

Моду уже поддержала Полина Гагарина, которая облачилась для своего выступления на сцене в золотистое платье с эполетами. К слову, блестящие материалы – тоже тренд и далеко не только для выхода в свет. В этом сезоне дизайнеры одежды предложили дамам носить наряды из самых дорогих тканей, включая парчу, атлас, шелк, гобелен, жаккард.

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