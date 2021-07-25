«Секс по четыре раза в день»: Волочкова разоткровенничалась о своей личной жизни

В этом году Анастасия Волочкова отметила свое 45-летие. Экс-балерина была в отношениях с бизнесменом по имени Олег, однако в мае, после возвращения с Мальдив, рассталась с ним. Ранее она рассказывала в своей личной жизни в программе у Ксении Собчак, о съемках которой до сих пор вспоминает с ужасом.

«Обшарила все мои тумбочки, нашла фаллоимитатор. Она поступила бесстыжим образом. Я в своей спальне и ванной могу хранить все, что хочу. Может, она от истерики пришла в ужас, что у меня секс по четыре раза в день и еще фаллоимитатор. Не знаю… Это выглядело некрасиво», — цитирует Волочкову «Стархит».

Напомним, в эти дни Анастасия Волочкова отдыхает в Греции. Ранее она сдала в аренду свою шикарную квартиру в центре Санкт-Петербурга и решила разобраться с Большим театром по поводу размера своей пенсии.

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