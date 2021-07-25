«Ангел добра»: Симоньян заступилась за бывшую жену Кеосаяна

Актриса Алена Хмельницкая и режиссер Тигран Кеосаян были супругами в течение 21 года. В браке у них родились две дочери – Александра и Ксения. Алена и Тигран развелись в 2014 году, а двумя годами ранее Кеосаян стал жить с журналистом Маргаритой Симоньян. Она родила кинорежиссеру троих детей и поддерживает дружеские отношения с его первой семьей. Так, недавно Маргарита заступилась за Хмельницкую.

Все дело в том, что Алена помогает больным детям. Она основала фонд помощи доля малышей со спинальной мышечной атрофией. Однако в Сети ее раскритиковали. Пользователи посчитали, что Хмельницкая делает все это ради пиара.

«Алена Хмельницкая — ангел добра. Абсолютно все свое время, не занятое работой и дочерью Ксюшей, она тратит на спасение чужих детей. Бескорыстно. Постыдились бы писать такое», — цитирует «Стархит» Симоньян.

Смотрите также: