«Я стала взрослее»: 19-летняя Дина Немцова рассказала о разводе, который случился через полгода после свадьбы

В прошлом году 18-летняя Дина Немцова вышла замуж за своего друга детства Дмитрия Матевосова. Спустя несколько два месяца после бракосочетания пара обвенчалась, а через полгода развелась. Решение дочь покойного политика приняла в день своего рождения, 1 апреля. А рассказать об этом решилась лишь спустя почти четыре месяца. Размышлениями она поделилась в своем Instagram.

«С этого момента прошло 4 месяца. Они были непростыми, наполненными интенсивной работой над собой и самоанализом. И сейчас моя жизнь наполнена чувством благодарности. Я стала гораздо взрослее и самостоятельнее. Несмотря на все трудности, я окончила первый курс на «отлично», а сейчас работаю над своим проектом, о котором скоро смогу рассказать. Знакомлюсь с новыми людьми, вдохновляюсь. Танцую, совершаю первые шаги в парусном спорте. Ухожу из дома с утра и возвращаюсь поздно вечером, ощущая приятную усталость от плодотворного дня. И я чувствую себя одухотворенной», — написала Немцова.

Добавим, что Дина – студентка Британской высшей школы в Москве, а ее бывший муж, 21-летний Дмитрий – студент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ.

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