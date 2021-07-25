«Жарко!»: Глюкоза поманила округлыми бедрами, позируя на капоте автомобиля

Глюкоза, она же Наталья Ионова, отдыхает в Испании. Со своими фанатами артистка делится жаркими кадрами. На этот раз она облачилась в платье-комбинацию модного розового оттенка с высоким разрезом. Фотосессию артистка решила устроить на капоте автомобиля.

«Жарко! Ух, какая! Красотка! Бомба просто! Вау, невероятно!», — писали пользователи Сети.

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Напомним, Глюкоза успела построить не только карьеру певицы, но и актрисы. Она сыграла одну из главных ролей в серии фильмов Александра Реввы «Бабушка легкого поведения». В личной жизни у Глюкозы тоже все сложилась. 35-летняя артистка замужем более 14 лет за бизнесменом Александром Чистяковым. Пара воспитывает двух дочерей.

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