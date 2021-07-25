«Этот подарок»: Эмин показал повзрослевшую дочь Амину и заинтриговал фанатов

Эмин Агаларов – многодетный отец. У него есть сыновья-двойняшки от дочки президента Азербайджана Лейлы Алиевой, младшая дочь Афина от модели Алены Гавриловой, а также приемная дочка Амина. В своем Instagram Эмин поделился фотографией с ней.

«Спасибо Всевышнему за то, что послал мне этот подарок», — написал Агаларов.

Фанаты отметили, что Амина очень повзрослела, а также добавили, что, вероятно, Эмин планирует записать с ней дуэт. Сам артист пока в этом не признается, а просит подписчиков немного подождать и набраться терпения.

«Хорошая девочка! Дуэт с кем будет? Как она выросла, красавица! Какая классная!», — писали пользователи Сети.

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