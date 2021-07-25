«Какая аппетитная»: Седокова в секси-бикини не смогла скрыть прелести под лаковым плащом

В прошлом году Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Пара встречалась на протяжении года, а осенью связала себя узами брака. Для спортсмена он стал вторым, а для певицы – третьим. В Instagram влюбленные регулярно обмениваются трогательными комментариями и лайками.

«Любовь — это когда постишь фото в миллионный инстаграм, а тебя волнует лишь один лайк», — написала Седокова.

На этот раз Анна позировала в черном бикини, поверх которого накинула лаковый плащ насыщенного синего оттенка.

«Какая аппетитная! Класс! Супер! Фигура бомба!», — написали пользователи Сети.

Напомним, недавно Седокова выпустила новый альбом и представила фанатам новые треки и видеоклипы к ним.

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