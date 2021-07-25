«Прекрасная фигура»: Макеева, позируя в бикини, похвасталась женственными изгибами

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в прошлом году на даче у звезды театра. Уже в начале марта бизнесмен сделал ей предложение, а в мае влюбленные сыграли свадьбу в Крыму. Кроме того, пара решила вступить в церковный брак. Медовый месяц Анастасия и Роман решили провести на Кубе. Пара уже вернулась в Москву, но актриса продолжается делиться моментами отдыха в своем Instagram.

«Смело могу сказать, что Куба прекрасна своим колоритом и прекрасен океан. Очень теплый и я бы сказала горячий», — сказала Макеева.

Фанаты оценили кадр.

«Прекрасная фигура! Красотка! Классная! Фигура бомба», — писали пользователи Сети.

Добавим, ранее Анастасия заявила, что больше не будет говорить о бывшей жене и детях Романа. Также актриса призвала фанатов составить коллективное письмо в ее поддержку, которое она отправить во все театры и министерство культуры.

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