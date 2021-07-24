Неожиданное преображение: Юлия Проскурякова кардинально сменила имидж

Жена Игоря Николаева впервые за долгое время сменила прическу. Она не побоялась убрать длину.

Юлия Проскурякова является известной певицей. Она участвовала в телепроектах «Стань звездой» и «Народный артист», а также не раз появлялась на конкурсе «Новая волна» в Юрмале. Уже почти 11 лет артистка счастлива в браке с Игорем Николаевым. Пара воспитывает дочку Веронику. Также супруги часто ездят в США, где живет старшая наследница Николаева от первого брака.

Однако это летом пара проводит в Москве. Юлия не так давно выступила на фестивале «Жара», где показала, что умеет зажигать. Обычно она облачается в лаконичные и скромные образы, но на мероприятии отметилась и в ярких нарядах. А теперь певица неожиданно решила сменить имидж. В ресторане она запечатлелась в лимонном платье с воротником. При этом Проскурякова показала короткое каре.

38-летняя жена Николаева открыла не только шею, но и щеки. Она не оставила ни длину, ни объем.

«Идет мне такая стрижка?» — спросила звезда.

Мнение поклонников разделилось, но большинство посчитали преображение неудачным. «Юля, зачем?», «Вы обрезали всю красоту», «Нет, это не ваш стиль», «Состарилась сразу», «Надеюсь это не стрижка, не идет вообще», «Вы хорошенькая всегда», «Это очень смело», «Прям коротко, отрастет, будет лучше», «Покраситься может?», «Неожиданно», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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