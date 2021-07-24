«Такая прекрасная»: Светлана Бондарчук в платье-балахоне пробежалась по белому песку

Экс-возлюбленная режиссера Федора Бондарчука — Светлана — запечатлелась в самом западном городе России. Знаменитость выбрала для поездки платье оверсайзного кроя.

Отметим, что Бондарчук пробежалась по Куршской косе. Белоснежный песок стал своеобразным подиумом для 52-летней модели. Светлана продемонстрировала наряд цвета морской волны. Насыщенные оттенки синего и изумрудного составили цветовую гамму платья-балахона Бондарчук.

Бывший главный редактор журнала «Hello!» подобрала модный аксессуар к аутфиту свободного кроя. Светлана повесила на плечо большую соломенную сумку на кожаном ремешке коричневого цвета. Также Бондарчук не забыла про солнечные очки. Знаменитость отдала предпочтение массивной оправе.

Что касается платья, то оно было украшено резинками на рукавах, которые образовали небольшие воланы.

«Вы такая классная женщина, обожаю вас», «Все красиво: море, Светлана, платье», «Вы шикарная женщина, глубокая, интересная, позитивная», «Света, Вы такая прекрасная», «Какие краски!», «Красиво. Стильно. Радостно», «Волшебное платье цвета моря», «Какая вы красивая, позитивная, душевная», «Шикарная! Наш песочек вам к лицу», — написали поклонники Светланы в комментариях под фото.

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