«Именно так и мечтали»: Марина Газманова показала, как прошел день рождения мужа

В одной из последних публикаций личного микроблога жены Олега Газманова — Марины — появились кадры празднования 70-летнего юбилея артиста.

На странице Газмановой оказалась фотография трогательного поцелуя знаменитостей. Олег Михайлович на берегу Балтийского моря в Калининграде обнял возлюбленную и крепко поцеловал. Муж и жена насладились памятным моментом, лежа не белом песке.

«Мы именно так и мечтали отметить юбилей Олега, наши ожидания и реальность совпали. Мы приехали в Калининград на родину мужа, свой день рождения юбиляр провел на сцене, подарив зрителям потрясающий концерт», — отметила Марина.

Газманова добавила, что далее исполнитель вместе с друзьями и родственниками отправился отмечать 70-летний юбилей на природу.

«Такой день получился благостный: море, солнце, близкие люди. Искренний и без пафоса. После вкусного обеда мы все по очереди подтянулись на зеленую лужайку с видом на залив, дул нежный ветерок, дети с собакой весело играли в незатейливый футбол», — резюмировала Газманова.

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