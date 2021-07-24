«Отказ от болезненной худобы»: Юлия Савичева больше не сидит на диетах

На личной странице певицы Юлии Савичевой появилась свежая запись, в которой знаменитость поговорила о культе красоты и стандартах тела. Оказалось, артистка не понаслышке знает, что такое нездоровая худоба.

По словам Савичевой, бодипозитив набирает популярность. Люди чаще обращают внимание на качество тела, на здоровье, а потом уже на цифры на весах. И Юлия счастлива, что может наблюдать на подиумах разных моделей.

«Я так рада, что сейчас это направление набирает все большую популярность, а именно уважение людей с нестандартной фигурой, людей с особенностями внешности», — отметила Савичева.

Юлия призналась, что в юные годы жестоко обращалась со своим организмом. Она морила себя диетами и даже прошла первоначальную стадию анорексии.

«И вообще для меня бодипозитив — это прежде всего отказ от болезненной худобы, отказ от «обложечного» идеала. Пройдя начальную стадию анорексии, я знаю, о чем говорю. Я вас призываю не переносить обложку в жизнь.Что касается меня, то я стала чувствовать себя свободнее. Это не значит, что я не придерживаюсь правильного питания. Главное — выглядеть здоровым и быть счастливым человеком!», — резюмировала Юлия.

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