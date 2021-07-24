«Роскошь»: Нетребко в мини-платье на пуговицах прогулялась по Королевскому парку Мадрида

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она практически живет на гастролях. Лишь во время пандемии артистка смогла провести время дома. Для нее было непривычным сидеть в квартире три месяца и никуда не выходить. Теперь она с удовольствием путешествует вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. За последние недели звезда посетила Италию и Грецию, а теперь проводит время в Испании.

В перерыве между концертами Анна успевает уделять время встречам с друзьями и посещению музеям. При этом артистка каждый раз подбирает себе яркие летние наряды. Этим жарким летом оперная дива часто носит сарафаны и платья свободного кроя. Накануне Нетребко устроила себе насыщенный день. Она посетила несколько мест. Ей удалось пройтись по Кафедральному собору Мадрида.

А вот потом оперная дива наслаждалась прогулкой по Королевскому парку. К слову, она была облачена в платье-рубашку на пуговицах. Наряд оверсайз подчеркнул ее стройные и загорелые ноги. Она дополнила образ белой сумкой и сланцами.

«Роскошь королевского парка», — написала звезда.

Поклонники восхитились не только местной природой, но и красотой 49-летней артистки. «Божественная красота!», «Панорама! Дух захватывает», «Ваши ноги затмевают все», «Какая вы красотка необыкновенная», «Анна, вы прям дива в лесу», «Прекрасное платье», — прокомментировали пост подписчики.

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