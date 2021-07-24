«Омерзительно»: Николай Бурляев резко высказался о российском кино

Николай Бурляев — член Союза писателей России. Он также известен как актер и режиссер. Известность ему принесли работы в фильмах Андрея Тарковского. 3 августа артисту исполнится 75 лет. За несколько дней до юбилея он принял участие в съемках шоу для YouTube-канала «Ещенепознер». Бурляев рассказал о своей учебе, знакомстве с Тарковским и другими известными персонами.

Ведущий Николай Солодников завел разговор об отечественном кино. Оказалось, что актер недоволен тем, как теперь снимают фильмы и сериалы. Он был резок в своих высказываниях и заявил что сериалы «гнусные и бездарные», а кино — «омерзительно». По мнению Бурляева, существует лишь около десятка фильмов, которые можно смотреть без чувства стыда. А вот остальная продукция кинематографа, с его слов, понижает духовный уровень населения страны.

При этом артист подчеркнул, что Андрей Тарковский стал первым возводить души людей к Господу Богу, не говоря о нем на прямую. Он также хвалебно высказался о его эстетике языка и стилю съемок. А вот современное кино он назвал предательством достижений великих режиссеров прошлого — Тарковского, Шукшина, Бондарчука.

«Рыночное пошлое кино. Ну есть 5, 7, 10 фильмов хороших, созданные за эти годы, но этого мало! Уничтожают наше кино и нашу культуру», — заключил Бурляева.

Напомним, что несколько лет назад Бурляев также подверг жесткой критике ток-шоу Андрея Малахова и Бориса Корчевникова. Он был в ужасе от нынешних норм морали.

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