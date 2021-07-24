«На стиле»: Муцениеце в сливочном жакете оверсайз и лавандовых брюках встретилась с подругами

Агата Муцениеце знакома многим зрителям по сериалу «Закрытая школа». Также в прошлом году она развелась со своим коллегой Павлом Прилучным. Почти 10 лет они были вместе и завели двоих детей, но это не спасло их отношения. Теперь актриса часто снимается в новых проектах. Она также стала чаще экспериментировать с имиджем и облачаться в женственные наряды.

В последнее время Агата носит мини-платья. Она признавалась, что не привыкла к нарядам, которые открывают ноги. Но актрисе удалось выглядеть элегантно на фестивале в Нижнем Новгороде, где она появилась в черном платье с кружевом. А вот 23 июля экс-жена Прилучного провела вечер с подругами. Она нарядилась в наряд оттенка мороженого. Муцениеце запечатлела себя в лифте в жакете оверсайз сливочного цвета и лавандовых брюках. Шапка приглушенного цвета дополнила ее лук.

«На стиле», — отметила она.

Прямо на улице Агата танцевала с подругами. Они также сделали совместные фото и побывали в баре. Актриса смогла развеяться. Добавим, что дети знаменитости в это время находятся в деревне. Она призналась, что скоро заберет их домой. Поклонники оценили образ артистки в хулиганском стиле.

Многие отметили, что без макияжа она выглядит еще моложе. «Вы солнечный человечек, от вас исходит позитив», «Без косметики такая красивая», «Вы наверное, одна ходите на тусовки без грамма косметики», «Вы очень красивая и обаятельная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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