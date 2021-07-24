«Именно в этот день я вернулась в Россию»: Бузова поздравила всех Оль с праздником

Телеведущая и певица Ольга Бузова в Instagram обратилась ко всем девушкам, которых зовут Ольга. Она поздравила их с именинами. Как рассказала исполнительница, со скандинавского имя Ольга переводится, как «светлая» или «священная».

По словам Бузовой, именно 24 июля — День памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги, которая появилась на свет в далеком 980 году. Эта женщина была женой великого князя Игоря и первой приняла христианство на Руси.

«Она успешно управляла государством и вошла в историю, как основоположница христианства на Руси. Крестивший Русь в 988 году великий князь Владимир был ее внуком. Как символично, что именно в этот день я вернулась в Россию». Ольга Бузова

Напомним, что Ольга Бузова сейчас, судя по всему, одинока. Примерно полгода назад она рассталась с блогером и музыкантом Давидом Манукяном. Новую любовь певица пока не встретила.

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