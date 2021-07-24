«Фотографирует муж»: Тодоренко в модных брендах оказалась в объективе Топалова

В одной из последних публикаций странички в Instagram ведущей «Орла и решки» — Регины Тодоренко — появилась фотография артистки в США. Примечательно, что к снимку знаменитость добавила небольшое откровение.

Жена музыканта Влада Топалова разделила людей на два типа. Первый означал, что каждый выбирает жизнь по своим правилам. А второй демонстрировал тех, кто занимается нелюбимым делом и проживает не свою жизнь.

«У тебя есть два варианта прожить жизнь:

1. Так, как ты хочешь;

2. Так, как ты не хочешь», — отметила Регина.

Певица призналась, что относит себя в первую категорию. Несмотря на неудачи, Тодоренко продолжает двигаться вперед и не сдается.

«Я выбираю первый. Да, не всегда все гладко, не всегда удается запланированное, не каждый день я побеждаю, а порой и горько проигрываю, но и этот опыт я научилась принимать как величайший подарок. Поделитесь, пожалуйста, вы сейчас проживаете ту жизнь, о которой мечтали или готовы к большему?», — заявила Регина.

О том, что Тодоренко не стоит на месте, свидетельствуют ее снимки из Нью-Йорка. Телеведущая отправилась туда с мужем. Кстати, менно он запечатлел радостную возлюбленную в комбинезоне цвета мокрого асфальта. Регина дополнила наряд сумочкой Louis Vuitton на цепочке, а также кроссовками Yeezy Boost.

«Так меня фотографирует муж», — резюмировала Тодоренко.

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