«Верьте в любовь. Верьте в своего человека»: Бородина после разрыва с мужем заговорила о чувствах

Как отметила телеведущая, чем женщина сильнее и старше, тем меньше она верит в чистоту отношений.

Телеведущая Ксения Бородина в Instagram заговорила со своими подписчиками о личном. Она заметила, что порой все люди пытаются сильно измениться во благо кого-то, но это их большая ошибка. Надо оставаться всегда самим собой.

«Это помните и всегда продолжайте верить в хорошее. Верьте в любовь. Верьте в своего человека. Верьте в себя. Что нас не убивает, то делает сильнее. Чем женщина сильнее становится и старше, спотыкаясь, начинает меньше верить в чистоту чувств. Я сама такая же, но это ошибка!»

Ксения Бородина

Как отметила Ксения Бородина, даже самая сильная женщина на свете рядом с сильным человеком станет слабой. Она пожелала всем быть наполненными энергией. Она искренне верит, что все будет хорошо.

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Напомним, что Ксения Бородина разводится со своим мужем бизнесменом Курбаном Омаровым. Уже в сентябре она станет незамужней женщиной, если, конечно, бракоразводный процесс пройдет гладко.

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