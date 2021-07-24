«У них там свое отдельное государство»: Черно не общается с нынешними участниками «Дома-2»

Как отметила бывшая звезда проекта, ей не стыдно, что она была на этом шоу.

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Саша Черно во время прямого эфира со своими подписчиками в Instagram заявила, что не поддерживает связь ни с кем из нынешних участников проекта.

«Из нынешнего состава ни с кем не общаюсь. У них там свое отдельное государство. Очень сложно все. Мне не стыдно, что я была на проекте. А почему мне должно быть стыдно? Я могу поржать от души. Могу так поржать — вы не представляете. Вы же смотрите на блогеров, которые баттлы делают. Мы может быть веселыми. Можем быть серьезными».

Саша Черно

Как отметила Саша Черно, она смогла бы всего добиться и без Дома-2».

«Что суждено – то суждено. Добилась бы я успеха своим путем. Там было нереальное количество людей, но многих мы теперь не знаем. Даже, чтобы задержаться на этом шоу требовались усилия», — заявила Саша Черно.

Напомним, что Саша Черно была одной из самых ярких участниц шоу «Дом-2». После рождения сына Стефана она с мужем Иосифом Оганесяном ушли из проекта.

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