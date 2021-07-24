«Сильно люблю»: Адель Вейгель заявила, что дружба на «Холостяке» есть

Финалистка проекта «Холостяк» — Адель Вейгель — призналась, что верит в женскую дружбу. По словам знаменитости, на шоу с Тимати в главной роли девушки не только соревновались между собой.

Напомним, самая юная из участниц восьмого сезона «Холостяка» подружилась с победительницей проекта. Екатерина Сафарова подтверждает, что победа в финале не сделала ее и Адель врагами.

«Она точно была настоящей. Не могу, конечно, сказать, на 100% за нее. Но как я это вижу, она была довольно искренней. Возможно, на этом фоне мы с ней и законнектились. Даша Погадаева — тоже моя подружка. Я их очень сильно люблю».

Вейгель сама удивляется, но ей удалось сохранить общение еще с одной участницей — Дарьей Погадаевой. Хотя девушка и ушла с проекта одна из первых.

«С Катей мы подружилась на проекте. Хотя у нас были одинаковые ставки в борьбе за сердце Тимура. Но мы как-то сдружились, не поссорились. У нас не было никаких конфликтов. С Дашей подружились после проекта», — добавила Вейгель в YouTube-программе «Алена, блин!».

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