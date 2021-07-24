«Так проходят наши вечера»: Анастасия Макеева показала посиделки с мужем

Певица Анастасия Макеева разместила в своем Instagram кадры домашнего концерта. Примечательно, что живое исполнение артистки стало признанием в любви ее мужу Роману Малькову.

Макеева в ярко-красном спортивном костюме показала, как уютно и весело у них с избранником организован семейный досуг.

«Так проходят наши вечера. Любите и будьте любимы. Ты — самое дорогое в моей жизни», — призналась Макеева.

«Я аж разревелась в конце, ребята. Утро, а я в слезах. Как же искренно. Дважды пересмотрела», «Какая вы откровенная», «Класс! Вот, что значит не стыдно петь вживую», «Замечательная, красивая песня! Красивый голос, все исходит от души! Анастасия, молодец!», «Так проникновенно и чувственно!», — написали растроганные поклонники в комментариях под видео.

Напомним, артистка сыграла свадьбу и провела процедуру венчания с Романом Малковым в Крыму. Макеева, несмотря на соперницу — экс-возлюбленную Романа — Светлану, смогла остаться с любимым мужчиной. В свою очередь Малькова осталась с четырьмя детьми от брака с бывшим мужем. Только вот старший сын Андрей выбрал не мать, а отца, и переехал в Москву.

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