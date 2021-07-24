«Бедная девочка»: Анна Заворотнюк поддержала Валю Карнавал

В одной из последних Stories личной страницы в Instagram дочери Анастасии Заворотнюк — Анны — появился ответ знаменитости своим поклонникам. Примечательно, что в нем модель высказала свое отношение с скандалу с участием Вали Карнавал и Егора Крида.

Заворотнюк призналась, что всегда будет на стороне женского пола. Женская солидарность призвала бывшую возлюбленную артиста осудить его.

«Я всегда на стороне девочек, слышала отрывок песни, считаю, что это ужасно просто, бедная девочка, сил ей моральных вынести это», — написала в своем микроблоге Анна.

Напомним, после разрыва с блогером Валей Карнавал музыкант Егор Крид выпустил новый альбом. Исполнитель полностью посвятил свежую пластинку 19-летней тиктокерше. А еще до релиза Егор опубликовал несколько Stories в своем Instagram. В этих сообщениях Крид обратился к Карнавал. Артист признался, что больше не верит в любовь. В своем разбитом сердце он обвинил Валю.

К слову, Карнавал тоже не стала молчать. Она отметила, что из-за безнаказанности Егор не побоялся оскорбить ее.

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