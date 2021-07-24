«Какой красивый свет!»: Орбакайте в красном платье с легкими кудрями полюбовалась собой в лучах солнца

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте в настоящее время снимается в продолжении комедии «Любовь-морковь».

Старшая дочь Аллы Пугачевой, 50-летняя Кристина Орбакайте – не только известная певица, но и талантливая актриса театра и кино. Прославившись еще в детстве главной ролью в фильме «Чучело», наследница Примадонны не оставила экран, снявшись позже во множестве фильмов. В настоящий момент звезда принимает участие в создании картины «Любовь-морковь-4» — комедии, где партнером является Гоша Куценко.

На съемочной площадке у Орбакайте и Куценко всегда весело и интересно. Кристина иногда делится кадрами закулисья, и на этот раз тоже запечатлела себя в процессе работы.

Орбакайте сняла себя в лучах солнца, восхитившись его сиянию, пробивающемуся сквозь жалюзи. «Какой красивый свет!», — поразилась звезда. Лучики падали прямо на певицу, и она поделилась открытием с напарником. В кадре звезда появилась в красном платье и с легкими локонами в качестве укладки.

Напомним, фильм «Любовь-морковь» — это приключения семьи Голубевых, в которой муж и жена от части к части менялись телами друг с другом, с детьми, а также со своими родителями. Сюжет нового продолжения комедии пока держится в секрете.

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