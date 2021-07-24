«Через столькое прошагали»: Татьяна Навка трогательно поздравила с днем рождения коллегу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка посвятила один из последних постов личного микроблога спортсмену Повиласу Ванагасу. Примечательно, что фигурист отмечает 51-й день рождения.

Татьяна разместила общий снимок с артистами своего ледового шоу. Среди них оказался и именинник.

«Мой дорогой друг, Повилас Ванагас, с днем рождения! Мы столько лет знакомы, через столькое прошагали и столько лет уже работаем вместе, что я несказанно рада и с гордостью могу сказать, что у меня есть такой друг, как ты! Счастлива, что в моей команде есть такие незаменимые, талантливые и потрясающий спортсмены, как вы с Маргаритой», — заявила Навка.

«Пусть твой творческий путь на льду будет гладок и продолжителен, в жизни случаются только счастливые моменты, а окружают тебя только преданные, верные и любящие тебя люди! Здоровья богатырского, жизни долгой и интересной, и, конечно же, еще не один совместный проект ждет впереди!», — пожелала Навка своему другу.

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