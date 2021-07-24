«Домой пока не собирается»: старшая дочь Дмитрия Тарасова переехала к отцу

Как отметил футболист, никто ее из семьи выгонять не планирует.

Футболист Дмитрий Тарасов, который пока не может найти себе новую команду, в сторис Instagram сообщил, что у него дома уже три недели живет старшая дочь Ангелина.

«Спасибо вам большое. Папа, я тебя очень сильно люблю», — заявила девочка, которая на кадрах обнимет любимого отца.

«Вот так вот у нас все замечательно и хорошо. Ну так иногда обезьяна меня подбешивает. Ангелина у нас уже три недели. Домой пока не собирается. Ей все нравится здесь. Как захочет, так и поедет. Мы ее не выгоняем. Ей с нами хорошо. Я надеюсь». Дмитрий Тарасов

Напомним, что Ангелину в 2009 году Дмитрию Тарасову подарила его первая жена Оксана Пономаренко. С ней они расстались, после чего у игрока начались отношения с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Заметим, что одно время Дмитрий Тарасов воевал с первой женой по поводу выплат алиментов на свою наследницу. Сейчас в семье, судя по всему, воцарился мир.

Смотрите также: