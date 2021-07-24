«Вместе есть — это важно!»: Влад Топалов запечатлел любимую жену во время завтрака

Музыкант Влад Топалов разместил в своем Instagram совместный снимок с Региной Тодоренко. Примечательно, что телеведущую подловили во время трапезы.

Влад обожает делиться живыми кадрами своей жизни, частью которой является и ведущая «Орла и решки» — Регина Тодоренко. Недавно артист похвастался красавицей-женой за завтраком. Регина с удовольствием лакомилась сэндвичем с зеленью и пила кофе. Пока знаменитость облизывала ложку, Топалов сделал совместное селфи. От неожиданности Тодоренко округлила глаза и расплылась в улыбке.

«Вместе есть — это важно! А вместе есть вкусно и красиво — это кайф», — отметил Топалов.

«Лучшие! Счастья вам! Берегите свою любовь!», «Искренняя и настоящая семья! Будьте всегда такими», «Вы необыкновенные, потрясающие! Кайфуйте, как можно дольше, а лучше всю жизнь», «Видеть вас счастливыми — это кайф», «Единственная пара, за которой интересно наблюдать! Настоящие и искренние!», «Вы суперские! Вам любви! Счастья!», — написали преданные поклонники артистов в комментариях под фото.

Напомним, Регина и Влад объявили о помолвке 25 июля 2018 года. А в декабре того же года у пары родился сын Майкл.

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