Анна Нетребко дополнила платье-рубашку с голубыми облачками широкополой соломенной шляпкой

Всемирно известная оперная певица Анна Нетребко с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым продолжают исследовать достопримечательности Мадрида в свободное от выступлений время. Звезды прилетели в испанскую столицу с гастролями, а накануне отправились на променад и повстречали друзей из России.

Большой компанией звездные туристы прогулялись по территории официальной резиденции испанских королей, поели мороженого и пофотографировались. Анна вышла в люди в летнем платье-рубашке с голубым принтом, напоминающим облака, и широкополой соломенной шляпке.

Звезда обожает снимать фото и видео, поэтому порадовала подписчиков множеством кадров с улиц Мадрида со своими комментариями, а также показала себя на фоне европейской архитектуры, парков и скверов.

В Испанию Нетребко прилетела прямиком из Италии, где тоже выступала с концертами и спектаклями, а также много гуляла и отдыхала, снимая для своих фолловеров видеоэкскурсии.

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