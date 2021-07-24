«Унаследовала от меня»: Татьяна Терешина показала подросшую дочь

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Татьяны Терешиной появилась фотография с ее старшей дочерью Арис. Примечательно, что малышка подросла и стала похожа на маму. К слову, не только внешне.

Артистка призналась, что дочь, как и она сама, не любит правильно питаться. Арис довольно избирательна в еде. Первенец Терешиной не сомневается, что лучше булочек нет ничего. А вот от спаржи, как отмечает Татьяна, Арис точно не откажется.

«Арис моя очень избирательна в еде. Ест мало продуктов. Ее воротит от всего полезного. Запахи чувствует. Не пьет из кружек, которые стоят просто дома помытые и сухие, надо обязательно их помыть, так она что-то чувствует… Рацион у нее скудный, без мяса (но колбасу вареную ест, к сожалению), но ничего не поделаешь, но это она точно унаследовала от меня, не любовь к колбасе, а ненависть к еде, а я это в свою очередь приобрела», — призналась Татьяна.

Терешина показала совместный снимок со своей привередой. Татьяна запечатлелась в голубом ажурном платье, а подросшая Арис позировала в белоснежном наряде с оборками.

«Сначала подумала, что это магазин вдруг привез все вонючее, потом поняла, что это странно. Это оказалась моя первая беременность», — вспомнила Терешина, как была беременна Арис.

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