«Только не эта»: Дмитрий Шепелев тяжело расстается со своей лучшей машиной

В одной из последних публикаций личного микроблога экс-ведущего программы «ДОстояние РЕспублики» — Дмитрия Шепелева — появилась история знаменитости о тяжелом прощании. Примечательно, что расстается экс-возлюбленный Жанны Фриске с собственным автомобилем.

Шепелев отметил, что никогда бы не плакался о прощании с такой вещью, как автомобиль. Однако он продает своего любимого «железного коня».

«Сейчас я прохожу через продажу автомобиля. Я никогда не стал бы об этом рассказывать, потому что раньше не придавал этому большого значения, машины появлялись и исчезали, разбивались, надоедали, их крали, но только не эта. Впервые в жизни я чувствую привязанность к предмету, который сопровождал меня на протяжении долгого времени. И мне жаль расставаться», — признался Дмитрий.

Шепелев назвал себя сентиментальным. Он признает, что продает не просто машину, а кладезь воспоминаний:

«Она не была идеальной, я наслаждался ей каждый день. Прошло много лет с тех пор, как я в первый раз задумался о покупке новой машины, но не смог выбрать ничего, что вызывало бы во мне столько ярких эмоций. Я так и не нашел для нее замену, не стал покупать машину для себя, купил для семьи».

Смотрите также: